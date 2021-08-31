Український співак Олег Винник постав в оточенні чоловіків у чорному
Артист завоював любов публіки, тому зараз його запрошують на зйомки різних шоу, пише Politeka.net.
Зокрема, Винник був детективом в першому сезоні шоу "Маска", і, мабуть, буде ним і в другому сезоні.
Артист поділився закадровими знімками, зробленими на сцені проекту. На кадрах співак позував в оточенні "серйозних хлопців" у чорних костюмах - це охорона на шоу.
"Все під контролем👌 😎", - підписав фото співак.
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За годину публікація зібрала майже 2000 лайків і багато коментарів.
"Олег Анатолійович, чуйний і красивий контроль можете надати тільки ви❤️", " які ви Класні! 🔥 Охорона супер! З нетерпінням чекаємо сезон! ❤ ️ ", "Ого я б теж хотіла таку охорону ☺ фотка класна", " Я не сумніваюся Олег у вас.Ви вогонь.🔥 🔥 🔥 ", "Контроль серйозний🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, в першому сезоні Олег Винник також був одним з учасників, якого відразу розсекретили, і він зайняв місце в кріслі детектива.
Примітно, що шоу "Маска" завоювала величезну популярність серед українців.
Прем'єру першого сезону проекту переглянули п'ять мільйонів глядачів. Суть шоу в тому, щоб відгадати, хто із зірок ховається під маскою.
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