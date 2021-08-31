Оприлюднено ім'я нового учасника шоу "Холостячка" зі співачкою Златою Огневич

Українців готують до виходу нового сезону шоу "Холостячка", героїнею якого стала Злата Огневич, передає Politeka.net. На офіційній сторінці телеканалу вирішили розкрити ім'я чергового учасника, який буде боротися за серце зірки.

Так, побудувати відносини з українською співачкою спробує 31-річний ресторатор з Лондона Вінченцо Дулепа. У пості йдеться, що хлопець родом з Чернівців. Чотири роки тому він перебрався до Великобританії, де працював на будівництві, був баристою і офіціантом, а пізніше вирішив з колегою відкрити перший ресторан української кухні.

"Зараз у Вінченцо з партнером по бізнесу вже два заклади з національною їжею в Лондоні", - йдеться в повідомленні.

За зізнанням учасника проекту, він хоче створити сім'ю. За півгодини пост зібрав майже 2000 лайків.

"Де Ви знайшли цього Джима Керрі😅", " перше, що впало в очі - зуби😊"," на Женю ресторатора схожий, з 1го сезону)", "у всіх холостяків був" успішний" бізнес, а тепер кожен знімає сторіс і пости, розіграші 😄 намагаються розкрутиться в інста"," Хороший😍", - написали користувачі Мережі.

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