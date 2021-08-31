Дружина телеведучого "Україна має талант" Христина Решетник показала фото з чоловіком, яке зробив їх старший син

Як передає Politeka.net, Христина Решетник є дружиною популярного телеведучого шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника. Вони є прикладом пари в українському шоубізнесі. Подружжя разом більше 10 років, і у них вже троє дітей. Пара активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Христина Решетник опублікувала нову фотографію на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, подружжя разом з дітьми відправилося у відпустку. На знімку Христина і Григорій разом позують на камеру. Як повідомила дружина телеведучого, цю фотографію зробив їх старший син.

"Наше літо закінчуватися сьогодні ❤️ Проте починати ее менш крутий осені 😝

Ваня зловити ми 📸 Правда, диво-фотограф?", додала Христина Решетник.

Фанати засипали Христину і її чоловіка приємними словами в коментарях: "Які ви красиві", "Дуже красиві", "Дуже хороший кадр", "Супер!", "Ви чудові", "Красивезна пара", "Ваня буде кращим сімейним фотографом", "Фото супер, гарного відпочинку".

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