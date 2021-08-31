Український телеведучий, колишній учасник шоу "Холостяк", Микита Добринін, розповів про свій будинок

Популярний ведучий будує стосунки з блогеркою Дашею Квітковою, передає Politeka.net. Пара познайомилася на проекті "Холостяк". Спочатку Добриніну здалося, що дівчина нещира, але пізніше закохався.

Після завершення проекту пара стала жити разом, одружилася, а не так давно у неї народився первісток - Лев.

Сім'я переїхала в будинок, про який час від часу вона розповідає у своєму Instagram.

Так, Добринін опублікував фото позуючи на сходах своєї світлої кухні.

"Як Ви вже зрозуміли, кожна деталь в наш будинок вибиралася з особливим трепетом і тільки після того, як ми вивчимо всі характеристики уздовж і поперек.

Для нас важливо, щоб все працювало справно і було безпечним. Це зараз Лев на чілі і на розслабоні в коконі. А вже в найближчому майбутньому буде лазити по стільцях і шерстити верхні полички", - зізнався ведучий.

За словами Микити, він з дружиною приділив увагу не тільки якісним робочим поверхням, але також хорошій техніці, яка відмінно доповнює інтер'єр.

"Ми змогли зробити ідеальну кухню в ідеальному будинку для нашої сім'ї, чого і Вам Бажаємо!💯 P. S. Так що, як Ви вже зрозуміли, «ідеальне» існує, просто для кожного воно своє", - написав Микита.

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