Відомий телеведуча Юрій Горбунов показав шанувальникам свій другий дім

Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий, продюсер і шоумен Юрій Горбунов, у якого нещодавно народився син, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу він вирішив похвалитися фанатам розкішним автомобілем, який називає своїм другим домом.

На фотографіях, які Юрій виклав у мережу, він позує на вулицях Києва, стоячи поруч з елітним позашляховиком. Перед камерою телеведучий з'явився у вузьких блакитних джинсах і білосніжній сорочці, а на його обличчі модні сонцезахисні окуляри і задоволена посмішка.

У підписі до фотографії Горбунов розповів про свій автомобіль: "Завтра починається осінь! Літа, як і не було! Мій другий будинок завжди рятує - влітку від спеки, восени і взимку від холоду! А ви сумуєте за літом?". Шанувальники тут же почали коментувати нові фото телеведучого, засинаючи його компліментами і відповідями на питання.

Нагадаємо, Горбунов кардинально змінив образ заради зйомок і став схожий на Жерара Депардьє: "Робота у нас така".

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