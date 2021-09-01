Син легендарного хореографа Григорія Чапкіса, Грег, показав, як зараз виглядає могила його батька

Як передає Politeka.net, Григорій Чапкіс відомий як український танцюрист, хореограф, та суддя популярного проєкту "Танці з зірками". 13 червня стало відомо про смерть 91-річного хореографа. Про трагедію повідомив його син-Грег. Як відомо, 42-річний чоловік пішов по стопах свого легендарного батька, заснувавши в Сан-Франциско, США, свою танцювальну школу Chapkis Dance.

Цього разу син Григорія Чапкіса поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку він показує могилу батька через два з половиною місяці після похорону. Як відомо, пам'ятник ставлять тільки через рік. Тому на могилі хореографа його фото, над яким прапор України, також все навколо поклали квітами.

"Думаю про тебе, тато", додав до фото Син Григорія Чапкіса.

Нагадаємо, наприкінці 2020-го року в грудні хореограф був госпіталізований через двосторонню пневмонію легень. Незадовго до смерті, Григорій Чапкіс був знову госпіталізований зі скаргами на болі в спині і ногах.

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