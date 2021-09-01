Син легендарного хореографа Григорія Чапкіса, Грег, показав, як зараз виглядає могила його батька
Як передає Politeka.net, Григорій Чапкіс відомий як український танцюрист, хореограф, та суддя популярного проєкту "Танці з зірками". 13 червня стало відомо про смерть 91-річного хореографа. Про трагедію повідомив його син-Грег. Як відомо, 42-річний чоловік пішов по стопах свого легендарного батька, заснувавши в Сан-Франциско, США, свою танцювальну школу Chapkis Dance.
Цього разу син Григорія Чапкіса поділився новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку він показує могилу батька через два з половиною місяці після похорону. Як відомо, пам'ятник ставлять тільки через рік. Тому на могилі хореографа його фото, над яким прапор України, також все навколо поклали квітами.
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"Думаю про тебе, тато", додав до фото Син Григорія Чапкіса.
Нагадаємо, наприкінці 2020-го року в грудні хореограф був госпіталізований через двосторонню пневмонію легень. Незадовго до смерті, Григорій Чапкіс був знову госпіталізований зі скаргами на болі в спині і ногах.
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