У мережі з'явилося яскраве промо-відео нового сезону "Танців з зірками", українці заінтриговані

Як повідомляє Politeka.net, вже цієї неділі, 5 вересня, на телеканалі "1+1" відбудеться прем'єра чергового сезону шоу "Танці з зірками". І якщо Імена зіркових учасників вже розкриті, то особистості їх партнерів поки тримають в таємниці. Нещодавно на сторінці проекту в Instagram опублікували яскраве промо-відео, в якому показали деяких зіркових учасників з їх партнерами по танцях, правда приховавши їх обличчя.

Так, серед інших в ролику з'явилася солістка групи Kazka Олександра Зарицька зі своїм партнером. Українці в коментарях тут же почали обговорювати танцівника, з яким буде в парі Саша. Багато дізналися в ньому Дмитра Жука, з яким раніше на проекті танцювала Юлія Саніна, а Тіна Кароль часто з'являлася з ним на одній сцені. "Як красиво", "Які всі красиві. Олександра Зарицька ви кращі", "З Казкою кажись Джей...", "Мені, здалося, що Діма Жук", "Дмит... Ж...",- шепочуться в коментарях під відео.

Тим часом хореограф Дмитро Жук у своїх Instagram-сторіс вразив шанувальників кадрами травмованої руки. Танцівник ходив до лікаря на перев'язку і знімав на все відео. Треба сказати, що його травма виглядає досить серйозно.

Нагадаємо, Партнер Саніної і Огневич по "Танцях з зірками" отримав серйозну травму: з'явилося фото.

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