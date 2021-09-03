У мережі опублікували архівне відео, на якому Тіна Кароль виконує легендарну пісню Алли Пугачової
Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених Тіні Кароль, опублікували архівне відео, на якому молода співачка виконує хіт російської Примадонни в присутності самої Алли Борисівни. Схоже, відео було знято під час одного з творчих вечорів Пугачової, де молоді виконавці співали її шлягери.
На відео видно, що зовсім юна Тіна вийшла на сцену в довгій світлій сукні з пишним подолом і без бретелей. Наряд красиво ліг по фігурі, підкреслюючи талію і всі вигини тіла. Волосся співачки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж. У ролику Кароль виконує хіт Пугачової"літо".
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У підписі до публікації написали рядок з цієї пісні: "Я так хочу, щоб літо не закінчувалося". Користувачі тут же почали коментувати відео з Тіною: "Запальна", "Ніжна, красива Тіна, і прекрасно заспівала пісню", "Красива і талановита дівчина, приємно дивитися і слухати", "Прекрасне виконання", "Дуже красива і талановита", "До Алли далеченько".
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