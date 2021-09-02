Дружина Влада Ями Лілія показала, як займається в спортзалі, поки син на занятті

Як пише Politeka.net, Лілія і Влад більше 10 років разом. Суддя" Танців з зірками " тільки в 2015 році одружився на красуні. Після цього у пари з'явився син Леон, якому зараз п'ять років. Лілія, як і Влад, постійно стежить за своєю фігурою і активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому сторіс Лілія показала, як проводить час, поки син на занятті. Красуня була в спортивному міні, перебуваючи на біговій доріжці. Дівчина знімала себе на телефон, демонструючи фігурку.

"Син на занятті, а у мене 7 км", - написала Лілія.

Влад теж показав фото зі спортзалу. Танцюрист був у майці, позуючи перед дзеркалом і знімаючи себе на мобільний телефон. Яма не став підписувати знімок, який опублікував в сторіс Instagram.

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