Учасниця шоу "Холостяк" Юлія "Зайка" відверто розповіла про життя після реаліті-шоу

Як повідомляє Politeka.net, відома учасниця шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Юлія Бельченко (Юля "Зайка") в Люкс подкасті розповіла ведучому славі Дьоміну про своє життя після реаліті-шоу. За словами дівчини, зараз вона усвідомила, що це на краще, що Заливако вибрав не її, а другу учасницю.

"Я кожен день доводжу, що я не якась бідна, нещасна, що у мене все добре в житті. У мене є, де жити, є, що є, є, чим займатися. У мене є друзі, сім'я. Єдине, чого не вистачає в цьому моєму колі гармонії, це кохану людину. Просто це одна зі складових щасливого життя", - поділилася Юлія.

Дівчина також підкреслила, що чоловік не є центром її світу, хоча вона і хоче любити і бути коханою. Водночас відповідаючи на питання ведучого, Бельченко зізналася, що зараз не готова до відносин.

"Я там сходила якось на пару побачень і на цьому вся справа і закінчилася. Я чисто ходила з-під палиці, тому що треба ходити, тому що потрібно ще якось щось робити зі своїм особистим життям", - додала дівчина.

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