Співачка з талант-шоу "Фабрика Зірок-3" і телеведуча, Тетяна Воржева, влаштувала ефектне дефіле на вулиці
Артистка розкрила правду про себе, повідомляє Politeka.net. Воржева веде сторінку в Instagram, на якій у неї вже налічується 16 тисяч користувачів мережі.
У новому відео зірка ефектно продефілювала по вулиці. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки) При цьому Тетяна була одягнена тепло - в плащі, довгих чоботях, а образ завершив берет і інші аксесуари.
У своєму пості красуня розповіла кілька несподіваних фактів про себе.
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Цікаві факти про мене і школу:
- Я прогулювала уроки, так. Але була четвірочницею.
- Якось я вивчила весь курс фізики (перехід з 7-го класу в 8-ий) за 3 дні й склала іспит на відмінно, хоч до цього прогулювала всі уроки з фізики, бо вчителька не змогла пояснити мені чому атоми притягуються.
- Пізніше, я сама пояснила їй чому атоми притягуються. До речі, які у вас версії? 😁❤️🔥", - написала співачка.
За 50 хвилин публікація зібрала понад 3000 переглядів і жодного коментаря.
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