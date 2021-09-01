Співачка з талант-шоу "Фабрика Зірок-3" і телеведуча, Тетяна Воржева, влаштувала ефектне дефіле на вулиці

Артистка розкрила правду про себе, повідомляє Politeka.net. Воржева веде сторінку в Instagram, на якій у неї вже налічується 16 тисяч користувачів мережі.

У новому відео зірка ефектно продефілювала по вулиці. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки) При цьому Тетяна була одягнена тепло - в плащі, довгих чоботях, а образ завершив берет і інші аксесуари.

У своєму пості красуня розповіла кілька несподіваних фактів про себе.

"З 1м вересня дорогі учні, а так само їхні батьки. 😌 ✨ 🐱 Вас чекає цікавий шлях... 📚 Встигайте все. І вчитися і веселитися. Це 100% запорука успіху!)

Цікаві факти про мене і школу:

Я прогулювала уроки, так. Але була четвірочницею. Якось я вивчила весь курс фізики (перехід з 7-го класу в 8-ий) за 3 дні й склала іспит на відмінно, хоч до цього прогулювала всі уроки з фізики, бо вчителька не змогла пояснити мені чому атоми притягуються. Пізніше, я сама пояснила їй чому атоми притягуються. До речі, які у вас версії? 😁❤️🔥", - написала співачка.

За 50 хвилин публікація зібрала понад 3000 переглядів і жодного коментаря.

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