Українська співачка Наталія Могилевська на час змінила амплуа, з'явившись в компанії інших українських знаменитостей

Наталя Могилевська пробує себе в різних ролях, повідомляє Politeka.net. Зірка бере участь в різних проектах, приміряючи цікаві й незвичайні для себе образи.

Зокрема, співачка вирішила спробувати себе в ролі репортера в програмі "Світське життя" Каті Осадчої. Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці передачі в Instagram (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"У Києві осінь, осінь, ла-ла-ла-ла-ла😉 Наш світський репортер цього тижня - співачка Наталія Могилевська! Цікаво побачити народну артистку в незвичайній для неї ролі? Обов'язково пишіть в коментарях!",- написали автори поста.

Примітно, що співачка з'явилася в компанії українського тренера Андрія Шевченка, співачки Ірини Білик та інших зірок.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Обожнюю Наталію Могилевську!!!!! Проте Світське життя я дивилася тільки через ведучу!🔥 ❤ ️ ", "Наташа посвіжіла👏", " дуже цікаво подивитися😍впевнена наша Наташа впоралася ❤️❤️❤️", " Наталія Олексіївна, найкраща! ❤ ️ ", "Обов'язково буду дивитися😍 🔥", - написали користувачі Мережі.

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