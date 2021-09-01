Українська співачка Наталія Могилевська на час змінила амплуа, з'явившись в компанії інших українських знаменитостей
Наталя Могилевська пробує себе в різних ролях, повідомляє Politeka.net. Зірка бере участь в різних проектах, приміряючи цікаві й незвичайні для себе образи.
Зокрема, співачка вирішила спробувати себе в ролі репортера в програмі "Світське життя" Каті Осадчої. Відповідне відео опублікували на офіційній сторінці передачі в Instagram (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"У Києві осінь, осінь, ла-ла-ла-ла-ла😉 Наш світський репортер цього тижня - співачка Наталія Могилевська! Цікаво побачити народну артистку в незвичайній для неї ролі? Обов'язково пишіть в коментарях!",- написали автори поста.
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Примітно, що співачка з'явилася в компанії українського тренера Андрія Шевченка, співачки Ірини Білик та інших зірок.
За 20 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Обожнюю Наталію Могилевську!!!!! Проте Світське життя я дивилася тільки через ведучу!🔥 ❤ ️ ", "Наташа посвіжіла👏", " дуже цікаво подивитися😍впевнена наша Наташа впоралася ❤️❤️❤️", " Наталія Олексіївна, найкраща! ❤ ️ ", "Обов'язково буду дивитися😍 🔥", - написали користувачі Мережі.
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