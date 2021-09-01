Український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав сина, розповівши про майбутнє
Як пише Politeka.net, Влад Яма одружився в 2015 році на красуні Лілії. У пари є п'ятирічний син Леон. Влад на 1 вересня вирішив згадати, як він виглядав у дитинстві і показав спадкоємця.
Влад в Instagram опублікував своє фото, де зовсім маленький. На знімку Яма посміхався, тримаючи в руках"Буквар". Хлопчик був у піджаку, стоячи біля книжкових полиць. На другому фото вже був син Леон. Хлопчик з короткою стрижкою посміхався, дивлячись в камеру.
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"365 днів блондин з іншого фото стане першокласників ... Сльози з'являються від однієї думки ...",- написав Влад.
Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:
"Влад, ви просто молодець і ви для мене приклад цілеспрямованості", "наші привітання з першокласником. Кайфовий малий", "дуже схожі".
Нагадаємо, Влад Яма з "Танців з зірками" несподівано відповів на питання своєї красуні-дружини
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