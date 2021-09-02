Знаменита 52-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес на перерві між зйомками змогла показати, чим приваблює публіку

Після того, як Дженніфер майже рік тому випустила свій бренд косметики, вона постійно намагається підкреслювати свою привабливість. Артистка робить акцент на блискучій шкірі без зморшок і демонструє доглянуту фігуру, над якою часто потіє в залі.

Між зйомками на черговому заході Дженніфер вирішила попозувати, поки її колеги були зайняті справами. І навіть в робочій обстановці Лопес виглядала вельми інтригуюче і сміливо. У коротких джинсових шортах і розстебнутій білій сорочці, яка була недбало зав'язана на животі, Лопес повернулася в сторону від камери.

Таким чином увага на» свіже " обличчя Дженніфер падає ще сильніше, а її вспушенние золотисті локони виглядають як і раніше добре. До слова, зірка також довела і на модному показі, на що здатна.

Нещодавно 52-річна знаменитість виділилася вибором вельми оригінального вбрання. Лопес приїхала на шоу Alta Moda в Королівському образі.

Тоді користувачі відреагували про чень бкурно: "Малятко Джей; оглушливий вигляд!; Господи, справжня пані !!! Абсолютно чарівно!; Чудово; Моя красуня".

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