Менеджмент італійської групи Måneskin, яка перемогла на пісенному конкурсі "Євробачення-2021", звинуватили в обмані

"Måneskin" завоювала величезну популярність після перемоги на пісенному конкурсі, передає Politeka.net.

Група прославилася своїми зухвалими витівками на сцені, сміливими кліпами і піснями.

Зараз колектив їздить по різних країнах з концертами, і дає інтерв'ю журналістам.

Зокрема, російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак заявила, що з нею зв'язалися менеджери "Måneskin", щоб та взяла в учасників групи інтерв'ю. Зірка домовилася, що на російськомовному Ютубі це буде ексклюзив, і почалася підготовка. Про це Собчак розповіла у своєму Instagram.

Однак пізніше з'ясувалося - менеджери колективу планували дати інтерв'ю іншому російськомовному блогеру, що порушило домовленості. А далі "Måneskin" відмовилися давати інтерв'ю обом без пояснення причин.

"Шановні музиканти! У вас жахливий менеджмент, який робить з вас якихось ряджених ляльок з вушанками", - розгнівалася Ксенія в пості.

За словами, телеведучої "Måneskin" - ікони молоді та втілення бунтарства, а інші журналісти ставлять дурні питання про "миття голів", тоді як вона могла б через них розкрити проблеми сучасного російського суспільства.

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