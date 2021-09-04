Відомий продюсер Юрій Нікітін здивував новими фото і запросив на зустріч з ним

Як повідомляє Politeka.net, відомий український продюсер Юрій Нікітін, який займається продюсуванням Вєрки Сердючки та інших відомих виконавців, часто радує шанувальників яскравими фото в своєму Instagram. Найчастіше пости продюсера пов'язані з творчістю його підопічних, однак, цього разу він опублікував особисті фото, а в підписі до публікації запросив всіх бажаючих на зустріч з ним.

На фотографіях Юрій зображений у цікавій локації на висоті. Перед камерою він з'явився в стильному образі – на ньому ошатний бежевий костюм з чорною сорочкою, так що виглядає продюсер самовпевнено і елегантно.

У підписі до фото Нікітін написав: "Друзі, я вирішив відновити наші "живі зустрічі" і провести освітній офлайн-івент "Суперзірка 360: основні принципи досягнення успіху в музичному бізнесі". І я запрошую тих з вас, для кого дійсно важливо здійснити свою мрію – стати затребуваним і високооплачуваним Артистом. Чекаю вас 8/09 о 12:00".

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