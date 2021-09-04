Прийомна дочка популярного музичного продюсера Потапа Наташа Горова вперше вийшла на сцену на важливому заході

Як передає Politeka.net, Наташа є старшою дочкою Ірини Горової, колишньої дружини Потапа, від минулих стосунків. Наташа активно веде соціальні мережі, де розповідає шанувальникам про подорожі та спорт.

На цей раз прийомна дочка Потапа опублікувала новий пост на своїй сторінці в Instagram. На знімках Наташа в білому костюмі космонавта виступає з напарником на сцені. Вона розповіла про те, що це її перший публічний виступ.

"Перше інтерв'ю, перший публічний виступ.



Такі важливі для мене події. Цей рік вийшов неймовірно особливим, тому що багато чого зі мною сталося в перший раз. Я максимально натхненна, сяю і свічуся від радості!



У свої 23 я і не могла подумати, що буду ведучою перед великою аудиторією.



Написати сценарій івенту англійською, перебороти свій страх і зробити перший крок на сцену.



Емоції свої описати складно, але коли чуєш мільйон позитивного фідбека – хочеться робити ще і ще! Це те, що заряджає і мотивує.



Днями ми з @rodion_aznaurov провели All Hands-захід для співробітників компанії, де наші топи розповіли про досягнення за попередні півроку і про цілі на майбутнє.

Дуже важливо чути про результати. Адже коли ти бачиш яка була виконана робота - це заряджає на нові цілі і мотивує йти до їх досягнення.", поділилася Наташа Горова.

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