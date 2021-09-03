Модель Алла Костромічова, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала себе і розповіла про ботокс
Як пише Politeka.net, Алла Костромічова є успішною моделлю і зіркою шоу "Супер топ-модель по-українськи". Дівчина активно веде Instagram, ділячись там найцікавішим з фанатами.
На фото дівчина була в купальнику, накинувши зверху блузу. Красуня стояла на камені в гірському струмочку.
"Вчора сталася цікава ситуація, яка в черговий раз змусила мене задуматися про нашу ментальної прошивці. Я пила каву на терасі в закладі і навпроти мене за столик присіла жінка. Я не могла відірвати погляд... дуже красива, років 65-ти, без макіяжу і слідів пластики. Я подумала, що це зразок того, до Я хотіла б виглядати в цьому віці.
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Мені згадався жарт.
Косметолог : "Вам вже 40, давайте вколемо ботокс»
Жінка: "я буду виглядати молодше?»
Косметолог:» Ні, ви будете виглядати також як інші 40-річні жінки, які вкололи собі ботокс", - хочеться вірити, що це не мій шлях, але років через 10 ще раз обговоримо. Зараз не про це.
Я сиділа і, спостерігаючи за її рисами обличчя, розмірковувала про внутрішні зміни і переоцінку цінностей, які, напевно, відбуваються в кожному з нас.
Кава непомітно закінчився і вже було пора бігти. Проходячи повз неї, я зробила те, через що, власне кажучи, я пишу цей текст, - я сказала їй: "ви дуже красива".
Подальша її реакція була більше схожа на реакцію, якби я кинула їй фразу типу: "Вибачте, а це не Ваш автомобіль Евакуатор відвозить?",- написала дівчина.
Фанати поставили понад 23 тисячі лайків і написали коментарі:
"Напевно, якщо б нам Алла, саме Алла зробила комплімент, ми б теж сторопіли", "впізнала себе, не вмію приймати компліменти. Але тепер, після прочитання, доведеться виконувати обіцянку))", " Правильно зробили,що сказали. Думаю, їй все ж було приємно почути таке".
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