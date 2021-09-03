Модель Алла Костромічова, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала себе і розповіла про ботокс

Як пише Politeka.net, Алла Костромічова є успішною моделлю і зіркою шоу "Супер топ-модель по-українськи". Дівчина активно веде Instagram, ділячись там найцікавішим з фанатами.

На фото дівчина була в купальнику, накинувши зверху блузу. Красуня стояла на камені в гірському струмочку.

"Вчора сталася цікава ситуація, яка в черговий раз змусила мене задуматися про нашу ментальної прошивці. Я пила каву на терасі в закладі і навпроти мене за столик присіла жінка. Я не могла відірвати погляд... дуже красива, років 65-ти, без макіяжу і слідів пластики. Я подумала, що це зразок того, до Я хотіла б виглядати в цьому віці.

Мені згадався жарт.

Косметолог : "Вам вже 40, давайте вколемо ботокс»

Жінка: "я буду виглядати молодше?»

Косметолог:» Ні, ви будете виглядати також як інші 40-річні жінки, які вкололи собі ботокс", - хочеться вірити, що це не мій шлях, але років через 10 ще раз обговоримо. Зараз не про це.

Я сиділа і, спостерігаючи за її рисами обличчя, розмірковувала про внутрішні зміни і переоцінку цінностей, які, напевно, відбуваються в кожному з нас.

Кава непомітно закінчився і вже було пора бігти. Проходячи повз неї, я зробила те, через що, власне кажучи, я пишу цей текст, - я сказала їй: "ви дуже красива".

Подальша її реакція була більше схожа на реакцію, якби я кинула їй фразу типу: "Вибачте, а це не Ваш автомобіль Евакуатор відвозить?",- написала дівчина.

Фанати поставили понад 23 тисячі лайків і написали коментарі:

"Напевно, якщо б нам Алла, саме Алла зробила комплімент, ми б теж сторопіли", "впізнала себе, не вмію приймати компліменти. Але тепер, після прочитання, доведеться виконувати обіцянку))", " Правильно зробили,що сказали. Думаю, їй все ж було приємно почути таке".

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