Колишня дружина позитиву Анна Андрійчук поділилася в соцмережі яскравими кадрами в стильному образі

Як повідомляє Politeka.net, популярна блогерка, найкраща подруга Насті Каменських і колишня дружина позитиву з "Время и Стекло" Анна Андрійчук часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася новим фото, на яких продемонструвала стильний образ.

Як видно, на прогулянку Аня вийшла в приталеному ліловому платті з дрібним строкатим візерунком, яке красиво лягло по фігурі. Свій образ вона доповнила модними чорними чобітьми і невеликою сумкою на плечі. Довге волосся дівчини розпущене і м'якими пасмами спадають на плечі, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Андрійчук написала: "Якщо щоранку прокидатися з думкою про те, що сьогодні обов'язково станеться щось хороше, так і буде! Побільше мрійте, друзі. Всім гарного дня". Шанувальники тут же почали коментувати новий образ красуні: "Аня, плаття – бомба", "Красуня!", "Вау, яка красива!", "Яскравою, чудовою осені вам", "Незрівнянно", "Вам теж чудесного, сонячного дня", "Який образ красивий", "Дуже гарне плаття!", "Які кольори", "Анюта, яка ти ніжність", "Який образ красивий".

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