Влад Яма з дружиною і сином заінтригували українців новим сезоном "Танці в зірками"

Як пише Politeka.net, Влад Яма став популярним українським хореографом і суддею "Танців з зірками". Красунчик в Instagram вирішив підігріти інтерес українців до нового сезону, опублікувавши свіжі знімки.

На фото Влад був у піджаку і сорочці, а Лілія одягла ефектну "золоту" сукню. Можна побачити і сина Леона на кадрах. Також на знімках був присутній Максим Чмерковський, новий суддя "Танців", який замінив Григорія Чапкіса.

"Ласкаво просимо в нову сторінку "Танців з зірками"! ..

Яскраві селебрітіз, потужні танцюристи, сміливі постановники ...

Як це буде? Конкретно не знаю, і мені це подобається. Скоро побачимо.

Всім легкого паркету", - написав Влад Яма.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"О, Макс, танці будуть гарячі", " Ліда у фіналі буде. Так як вона танцює-це кайф", " це те саме весільну сукню?".

Нагадаємо, дружина Влада Ями з "Танців з зірками" показала, що їй довелося робити в прямому ефірі з Писанкою

А ще Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" з дружиною показали, чим займаються, поки син у школі

Також Politeka повідомляла, що Влад Яма показав показав, як виглядав з волоссям, і вразив визнанням



