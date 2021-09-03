Влад Яма з дружиною і сином заінтригували українців новим сезоном "Танці в зірками"

Як пише Politeka.net, Влад Яма став популярним українським хореографом і суддею "Танців з зірками". Красунчик в Instagram вирішив підігріти інтерес українців до нового сезону, опублікувавши свіжі знімки.

На фото Влад був у піджаку і сорочці, а Лілія одягла ефектну "золоту" сукню. Можна побачити і сина Леона на кадрах. Також на знімках був присутній Максим Чмерковський, новий суддя "Танців", який замінив Григорія Чапкіса.

"Ласкаво просимо в нову сторінку "Танців з зірками"! ..

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Як це буде? Конкретно не знаю, і мені це подобається. Скоро побачимо.

Всім легкого паркету", - написав Влад Яма.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"О, Макс, танці будуть гарячі", " Ліда у фіналі буде. Так як вона танцює-це кайф", " це те саме весільну сукню?".

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