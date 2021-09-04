Популярна співачка Віра Брежнєва розповіла про свою участь у групі "ВіаГра"

Як пише Politeka.net, група "ВіаГра", продюсером якої є легендарний Костянтин Меладзе, цьогоріч святкує 21 рік з дня створення. З нагоди ювілею гурту дружина продюсера "ВіаГри" Віра Брежнєва, яка виступала в колективі з кінця 2002 до 2008 року, відповіла на деякі запитання.

За роки діяльності гурту змінилося багато солісток, однак Віру Брежнєву разом із Анною Сєдоковою та Надією Грановською (справжнє ім’я Надія Мейхер) вважали "золотим складом" групи. У своєму Instagram Брежнєва відповіла на найцікавіші питання про "ВіаГру" з нагоди 21-річчя колективу. Однак співачка попросила шанувальників не питати, як вона ставиться до інших учасниць. Брежнєва заявила, що "до всіх учасниць вона ставиться з повагою!".

"Ми всі - історія", - сказала Віра.

Так, шанувальники цікавилися чи не ревнує Брежнєва Меладзе до нових солісток, який був найнезвичніший костюм, чому вибрала псевдонім Брежнєва, як ділили рядки пісні та багато іншого. На всі питання Брежнєва відповіла з гумором та щиро. Наприклад, на запитання "Які моменти хочеться повторити?" Брежнєва щиро відповіла, що нічого повторювати не хоче.

"Я з любов’ю та вдячністю ставлюся до минулого, але повторювати нічого не хотіла б. Я зосереджена на теперішньому. Мені дуже подобається те, що в мене є зараз", - написала Віра.

А на питання, як ділили між собою рядки пісень, Брежнєва сказала, що "всі ці рішення приймає тільки продюсер до сьогодні".

Далі наводимо відповіді Брежнєвої на деякі запитання.

Рaніше Politeka писaлa, що Віра Брежнєва розкрила правду про операцію, після якої стала виглядати інакше: "Видалила все відразу".

Нагадаємо, що екс-ВІА Гра Брежнєва в міні-топіку зізналася, скільки кілограмів набрала: "Нарешті".

A ще Politeka повідомлялa, що Віра Брежнєва в купальнику насмішила видом поруч з "однофамільцем"-Генсеком СРСР: фото.