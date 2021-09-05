Друга дружина відомого українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк звернулася до українців за допомогою

Як пише Politeka.net, нотаріус Христина Горняк вийшла заміж за відомого українського телеведучого Володимира Остапчука минулого року, після його скандального розлучення із Оленою Войченко. У своєму Instagram друга дружина Остапчука часто ділиться з шанувальниками подробицями сімейного та особистого життя.

Цього разу Христина Горняк звернулася до шанувальників за допомогою. Виявилося, що перед важливою зустріччю у неї з’явилося подразнення біля носа.

"Хто знає, якою маззю можна прибрати біля носа дерматит/подразнення?", - запитала Горняк.

Окрім цього, дружина Остапчука розповіла шанувальникам, що до Києва приїхав її племінник з Миколаєва та його брат з Америки, з яким Горняк не бачилася більше 5 років.

Так, Христина записала stories в Instagram, на якому вона з племінником та його братом снідають разом у закладі "Хлібний".

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