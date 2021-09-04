Модель Єлизавета Ястремська показала себе в новому образі, вразивши визнанням

Як пише Politeka.net, Єлизавета Ястремська стала переможницею "Міс Україна Всесвіт 2020" і брала участь в "Міс Світу". Дівчина зараз займається власним брендом одягу, а також активно веде Instagram, де ділиться всім цікавим.

На новому фото Ястремська позувала в наряді з вирізом. Красуня дивилася в камеру, демонструючи свою красу.

"Вірю в диво доброти і любові.

Я вдячна людина. Кожен день я звертаюся до Бога і Всесвіту і дякую їм. Я вважаю, що вдячність може не тільки принести користь вашій самооцінці і психічному здоров'ю, але також поліпшити ваші відносини з іншими людьми і зробити їх щасливішими. І я хочу навчити інших мистецтву подяки і показати людям переваги цієї красивої звички", - написала Ястремська.

Фанати поставили понад 200 лайків і написали коментарі:

"Ой, люблю тебе так сильно, королева", "ми любимо вас з Філіппін", "Ти така красива", "Твоя краса здається чарівною".

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