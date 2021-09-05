Зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару розповіла про черговий випуск нового сезону "Вечірнього кварталу"

Як пише Politeka.net, 34-річна українська акторка театру та кіно Ірина Сопонару запам’яталася українцям завдяки участі у гумористичному проєкті "Ліга Сміху" та ролі Яринки у серіалі "Одного разу під Полтавою". Пізніше Сопонару засвітилася у розважальному шоу "Жіночий квартал". Окрім цього, талановита акторка замінила Олену Кравець, яка зламала ногу, у програмі "Вечірній квартал".

Так, у своєму Instagram Сопонару анонсувала вихід нового випуску гумористичного шоу, а також опублікувала кадр із мініатюри, де вона грала разом із Кошовим. Як бачимо, Сопонару в піжамі щось з’ясовувала із провідним актором "Кваратал 95", який лежав у ліжку.

"А цим фото я закликаю вас не спати, а дивитися новий випуск нового сезону Вечірній Квартал! І так, я там теж буду😁 Не пропустіть, сьогодні о 20:15 на 1+1! Ура !!!", - написала Сопонару.

Шанувальники акторки написали коментарі.

" Ірочка, ти чудо!!!", "Фігура супер!", " Як такі гарні , худі та стрункі ніжки можна було передати в такому ракурсі🤦🏽‍♀️але красу нічим не зіпсуєш🔥", " Подивимося. Але не варто відволікатися від зйомок "Полтави". До речі, була серія з Танькою і Володькою. А зі "сватами" ???", - написали в мережі.

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