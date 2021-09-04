Катерина Нікітіна, одна з красунь шоу "Жіночий квартал", показала новий образ, розповівши про перемоги і поразки

Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна обожнює спорт і вчить українців робити шпагат. Але найбільше дівчина відома завдяки "жіночому кварталу", де виступає в якості актриси. Красуня активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

Цього разу Катя здалася в обтягуючому вбранні, який вдало підкреслив форми красуні. Дівчина зняла все на відео, позуючи перед камерою на великому плані.

"Нікому не потрібні твої поразки!!!

Популярні новини зараз

Полякова зробила нову заяву щодо скандалу з Меладзе: "Бийте в пику"

Лікарі не змогли врятувати знаменитого актора з серіалу "Величне століття": подробиці трагедії

"Пішов у ліс по гриби і не повернувся": пошуки зниклого українця обернулися трагедією

Хіменес-Браво зізнався в сильних почуттях до екс-учасниці й судді "Майстер Шеф": "Боже мій..."

74-річна Ротару в компанії невістки і внучки повеселилася від душі в Італії: "Софія Михайлівна, ну як завжди!"
Показати ще

Всім потрібні твої перемоги", - написала Нікітіна.

Фанати подивилися відео більше тисячі разів і написали коментарі:

"А в чому полягає твоя поразка?", "Ти моя Ластівка", "вогонь, люблю", " неймовірна красуня. Просто гармата".

Нагадаємо, блондинка з "жіночого кварталу" Нікітіна влаштувала випробування своєму пишному "персику"

Також Politeka повідомляла, що блондинка з "жіночого кварталу" Нікітіна в білому купальнику похвалилася ідеальною засмагою

А ще Politeka писала, що Блондинка з "жіночого кварталу" показала, як сильно змінилася за 11 років