Катерина Нікітіна, одна з красунь шоу "Жіночий квартал", показала новий образ, розповівши про перемоги і поразки
Як пише Politeka.net, Катерина Нікітіна обожнює спорт і вчить українців робити шпагат. Але найбільше дівчина відома завдяки "жіночому кварталу", де виступає в якості актриси. Красуня активно веде Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
Цього разу Катя здалася в обтягуючому вбранні, який вдало підкреслив форми красуні. Дівчина зняла все на відео, позуючи перед камерою на великому плані.
"Нікому не потрібні твої поразки!!!
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Всім потрібні твої перемоги", - написала Нікітіна.
Фанати подивилися відео більше тисячі разів і написали коментарі:
"А в чому полягає твоя поразка?", "Ти моя Ластівка", "вогонь, люблю", " неймовірна красуня. Просто гармата".
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