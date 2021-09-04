Катю Осадчу, яка нещодавно повернулася на телеекрани після пологів, розкритикували за вибір образів

Як пише Politeka.net, 37-річна українська телеведуча Катя Осадча, яку всі знають завдяки програмі "Світське життя", яку Катя веде вже більше 15 років, нещодавно народила третього сина від шоумена Юрія Горбунова. Однак зірка не стала зволікати та швидко повернулася до роботи. Зараз Осадча працює над новим сезоном "Світського життя".

На офіційній сторінці телеканалу "1+1" в Instagram опублікували образи відомої телеведучої, у яких вона з’явиться у випусках нового сезону "Світського життя".

"Який образ Каті Осадчої @kosadcha зі зйомок нового сезону "Світського життя" тобі подобається більше?✨ Ділись в коментарях та не пропусти прем’єру нового сезону "Світського життя" вже завтра о 18:30 на 1+1❤️", - написали на сторінці.

Однак шанувальникам шоу не сподобалося жодне плаття Осадчої, про що вони написали у коментарях.

"Якщо чесно, то ні один", "На жаль, ніякий", " Ніякий. Вибачте, вона не має доброго смаку і не вміє вдягнутися так, щоб виглядати гарно. Нічого особистого, але давно за нею спостерігаю і дивуюся тотальному несмаку. Сумна історія: гроші є, а естетичний смак відсутній", "Ніякий", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Горбунов зізнався, що вдалося передати синові від себе і Осадчої: "Іван взяв....".

Нагадаємо, що улюбленець Андрія Данилка MELOVIN постав перед Осадчою в жіночій спідниці: "В кого ви перетворюєтеся...".

A ще Politeka повідомлялa, що Осадча показала, як виглядає після третіх пологів: "Без макіяжу і...".