Німецько-турецька актриса Нур Феттахоглу показала новий образ на радість фанатів
Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу є популярною актрисою, яка знімається в багатьох проектах. Але українцям дівчина запам'яталася за роллю в турецькому серіалі "Величне століття". Актриса настільки відома, що за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram. І дівчина намагається не розчаровувати своїх фоловерів, ділячись регулярно знімками.
Цього разу Нур з'явилася в сукні з розрізом вище коліна. Дівчина гуляла по галявині, вражаючи фігурою. На другому фото актриса розгорнулася спиною, демонструючи розкішні форми.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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"Що творить бог, " приголомшливий образ приголомшливої жінки"," ти красива моя любов"," яка ви красива і елегантна жінка, міс Нур", " я тебе люблю. Привіт з Казахстану".
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