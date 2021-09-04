Німецько-турецька актриса Нур Феттахоглу показала новий образ на радість фанатів

Як пише Politeka.net, Нур Феттахоглу є популярною актрисою, яка знімається в багатьох проектах. Але українцям дівчина запам'яталася за роллю в турецькому серіалі "Величне століття". Актриса настільки відома, що за нею стежать сотні тисяч фанатів в Instagram. І дівчина намагається не розчаровувати своїх фоловерів, ділячись регулярно знімками.

Цього разу Нур з'явилася в сукні з розрізом вище коліна. Дівчина гуляла по галявині, вражаючи фігурою. На другому фото актриса розгорнулася спиною, демонструючи розкішні форми.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Що творить бог, " приголомшливий образ приголомшливої жінки"," ти красива моя любов"," яка ви красива і елегантна жінка, міс Нур", " я тебе люблю. Привіт з Казахстану".

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