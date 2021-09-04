На вихідних дівчина гуляла по Перлині біля моря

Прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова махнула на вихідні в курортну Одесу і розповіла, що її так вразило

Як пише Politeka.net, 23-річна дівчина поділилася знімкам у себе в Instagram.

Наташа є старшою дочкою Ірини Горової, колишньої дружини Потапа, з якою вони прожили довгі роки. Олексій виростив дівчинку з раннього віку і навіть після розлучення зберіг з колишньою сім'єю хороші відносини. У Потапенка також є спільний з Іриною син Андрій.

Цілий день Горова гуляла по Одесі і залишилася в захваті від перлини біля моря.

Вона вже ділилася яскравими знімками, зробленими днем, тепер вирішила показати дещо цікаве в чорно-білих тонах.

Нове фото зроблено через скло магазину або кафе.

Наташа відображена в чорній кофті і спідниці в клітку. Дівчина розпустила своє світле волосся і висунула язик, не дивлячись в об'єктив камери. Відбиваюче світло зробили знімок особливо привабливим.

Наташа здивувалася тому, які відкриті люди в Одесі, її підкорила атмосфера міста біля моря.

"Які ж тут відкриті люди в Одесі.

Місто атмосфера ♥", - написала вона.

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