Відомий український співак Дзідзьо поділився цікавим відео
Як пише Politeka.net, 37 річний співак Михайло Хома, який прославився під псевдонімом Дзідзьо, у своєму Instagram показала кадри свого виступу у Бердичеві.
Дзідзьо зі сцени заявив про день народження місцевого пивзаводу і почав виконувати пісню»Моя любов".
"Допиши пісню про пиво, що ти колись почав»,-прокоментувала кадри екс - дружина Дзідзьо співачка Славія (справжнє ім'я Ярослава Притула).
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Нагадаємо, Ярослава і Михайло офіційно перебували у шлюбі з 2013 року. А в 2021 році зовсім недавно пара заявила про те, розлучилася. У численних інтерв'ю дівчина зізнавалася, що чоловік був проти того, щоб вона будувала кар'єру.
Відзначимо, нещодавно в мережі поповзли чутки про возз'єднання пари. Приводом став пост Дзідзьо, в якому він розповів, що два роки тому став щасливим жителем квартири на Новообухівському шосе. Фотографію співака прокоментувала Славія, яка подякувала екс-чоловікові за здійснену мрію.
Шанувальники відразу ж почали писати, що Дзідзьо і Славія знову разом.
Нагадаємо, що екс-дружина Дзідзьо в шикарній сукні відверто заговорила про свої почуття.
Як повідомляла Politeka, Slavia показала, де і як приходить до тями після гучного розставання з Dzidzio.
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