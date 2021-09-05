Продюсер і репер Потап (Олексій Потапенко) поділився з фанатами радісною подією

40-річний артист опублікував у себе в Instagram свіже фото, на якому постав з колегами з групи Mozgi - Позитивом (Олексієм Завгороднім) і Дядьою Вадею (Вадимом Федоровим), передає Politeka.net.

"7-а річниця! 7 років групі Mozgi", - повідомив Потап.

Відзначимо, в 2014 році стартував проект Mozgi, в якому Потапенко (чоловік Насті Каменських) зайняв посаду продюсера, автора і виконавця пісень, композитора, режисера і сценариста кліпів. Зліт колективу почався з дебютного хіта "Аябо". У серпні 2015-го група презентувала свій перший альбом «Електрошаурма». За три роки після цього Mozgi отримали 5 номінацій на премії Yearly Ukrainian National Awards і 4 - на M1 Music Awards, перемігши в останній двічі.

Гурт Mozgi на концерті на честь Дня Незалежності України, 2021

Користувачі кинулися коментувати і вітати хлопців:

"Група, від якої отримую енергію кайфу! Поздоровляю!"

"У Потапа з цифрою 7 асоціюються успішні дні - в 2007 з'явилася група Потап і Настя і вже 7 років Mozgi..."

"З днем народження кращу групу💓"

"Найкласніша група українського шоубізу, з ДР вас"

"Пісня "Любов" на всі часи. З Днем народження🎉"

"Олексій, ну ви просто молодець і ви для мене приклад цілеспрямованості 🔥"

Нагадаємо, Потап з Каменських, Дорофєєвої і Позитивом вразив несподіваним перевтіленням: "ABBA повертається!"

А ще Politeka писала, сумний чоловік Каменських Потап показав, як переживає розставання, українці зрозуміють: "Прощай..."

Також Politeka повідомляла, Настя Каменських отримала несподіваний сюрприз від Потапа прямо на зйомках: "любить, блін"