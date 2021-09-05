Продюсер і репер Потап (Олексій Потапенко) поділився з фанатами радісною подією
40-річний артист опублікував у себе в Instagram свіже фото, на якому постав з колегами з групи Mozgi - Позитивом (Олексієм Завгороднім) і Дядьою Вадею (Вадимом Федоровим), передає Politeka.net.
"7-а річниця! 7 років групі Mozgi", - повідомив Потап.
Відзначимо, в 2014 році стартував проект Mozgi, в якому Потапенко (чоловік Насті Каменських) зайняв посаду продюсера, автора і виконавця пісень, композитора, режисера і сценариста кліпів. Зліт колективу почався з дебютного хіта "Аябо". У серпні 2015-го група презентувала свій перший альбом «Електрошаурма». За три роки після цього Mozgi отримали 5 номінацій на премії Yearly Ukrainian National Awards і 4 - на M1 Music Awards, перемігши в останній двічі.
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Гурт Mozgi на концерті на честь Дня Незалежності України, 2021
Користувачі кинулися коментувати і вітати хлопців:
"Група, від якої отримую енергію кайфу! Поздоровляю!"
"У Потапа з цифрою 7 асоціюються успішні дні - в 2007 з'явилася група Потап і Настя і вже 7 років Mozgi..."
"З днем народження кращу групу💓"
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"Олексій, ну ви просто молодець і ви для мене приклад цілеспрямованості 🔥"
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