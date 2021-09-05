Відомий артистка Джамала вразила схудлою фігурою в червоній сукні з розрізом перед виступом на шоу "Танці з зірками"

Як передає Politeka.net, Джамала є популярною українською артисткою. Також вона проявила себе як актриса. Вона отримала всесвітню популярність після перемоги на міжнародному конкурсі Євробачення. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Джамала в довгій червоній атласній сукні показує фігуру.

Розріз до стегон дозволяє побачити підтягнуті ноги співачки. Вона показує Плавні танцювальні рухи.

Прем'єра 5-го сезону шоу "Танці з зірками" відбудеться вже сьогодні, 5 вересня. Також на прем'єрі стане відомо, хто став партнером співачки. Шанувальники мають на увазі, що Джамала буде танцювати з Дмитром Декусаром.

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