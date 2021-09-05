Анна Саліванчук, актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, знялася для обкладинки глянцевого журналу
Артистка показує багато кадрів зі своїх буднів, любить розповідати про те, які висновки з життєвих уроків робить і постійно повчає шанувальників про те, як треба жити завжди на позитиві. Сама Саліванчук нерідко супроводжує пости з роздумами досить особистими кадрами.
Цей раз не став винятком, співачка опублікувала фото, зроблене для обкладинки глянцю і заговорила про радість і цінності:
"Дуже важлива думка... тобі не обов'язково чекати особливого дня, щоб зробити щось хороше для себе. Ти заслуговуєш радість завжди!
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Відчуваєте? Ви вже найбільша цінність! Тому сьогодні саме той день, коли потрібен особливий догляд за цією цінністю. І насамперед хороший відпочинок. Відмінного всім Воскресіння! 🥰 » - написала Саліванчук під новим кадром.
Шанувальники відреагували по-різному:
"Ах Яка Жінка. Яка жінка🔥; Оооо крутяк фотка; щастя є.....воно не може ні їсти 😂; Гаряча жінка!; Супер бомбезно❤; навіть настрій піднявся; Анна, це космос 🚀; зачем навіщо?; І Вам відмінного настрою=}}; Дякую 🙏 і Вам гарного відпочинку😍"»
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