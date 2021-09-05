Анна Саліванчук, актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, знялася для обкладинки глянцевого журналу

Артистка показує багато кадрів зі своїх буднів, любить розповідати про те, які висновки з життєвих уроків робить і постійно повчає шанувальників про те, як треба жити завжди на позитиві. Сама Саліванчук нерідко супроводжує пости з роздумами досить особистими кадрами.

Цей раз не став винятком, співачка опублікувала фото, зроблене для обкладинки глянцю і заговорила про радість і цінності:

"Дуже важлива думка... тобі не обов'язково чекати особливого дня, щоб зробити щось хороше для себе. Ти заслуговуєш радість завжди!

Відчуваєте? Ви вже найбільша цінність! Тому сьогодні саме той день, коли потрібен особливий догляд за цією цінністю. І насамперед хороший відпочинок. Відмінного всім Воскресіння! 🥰 » - написала Саліванчук під новим кадром.

Шанувальники відреагували по-різному:

"Ах Яка Жінка. Яка жінка🔥; Оооо крутяк фотка; щастя є.....воно не може ні їсти 😂; Гаряча жінка!; Супер бомбезно❤; навіть настрій піднявся; Анна, це космос 🚀; зачем навіщо?; І Вам відмінного настрою=}}; Дякую 🙏 і Вам гарного відпочинку😍"»

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