Відома співачка Ірина Білик показала у соцмережі яскраві кадри з концерту у Львові

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ірина Білик, яка нещодавно розлучилася з чоловіком Асланом Ахмадовим, часто радує фанатів незвичайними фото і відео в своєму Instagram. Так, цього разу зірка виклала в мережу кадри з концерту у Львові, а в підписі до публікації розповіла про свою найбільшу насолоду.

На фото і вигляді, які показала співачка, її можна побачити в компанії брутальних хлопців з шоу-балету. Також можна помітити, що протягом виступу Ірина змінила кілька образів. До слова, один з них включав у себе оригінальну ковбойський капелюх з цікавим декором.

У підписі до публікації Білик написала: "Я відчуваю себе щасливою людиною, коли я чую на концерті, як ви співаєте всі мої пісні разом зі мною! Більшої нагороди для мене не немає. Спасибі Львів". А шанувальники тут же почали коментувати фото зірки: "Як же класно. Краща", "Круто", "Вогонь", "Ви найкраща! Королева нашої естради. Скільки сліз було пролито під ваші пісні. Скільки радості було! Найкраща!", "Щиро вдячна за ваші пісні і енергію. У пам'яті залишається на все життя".

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