Співак Філіп Кіркоров, сам того не хоча, видав таємницю своєї колеги Ані Лорак

Зірки нерідко використовують фотошоп, щоб виглядати ідеальніше, ніж є насправді, передає Politeka.net.

Зокрема, цього разу Кіркоров сам того не очікуючи видав, як насправді виглядає Ані Лорак, яку неодноразово звинувачували у використанні фотошопу.

Так, на фото, викладеному у себе в акаунті, артистка помітно стрункіша, ніж на знімку у Філіпа Кіркорова.

Таку розбіжність кадрів помітила популярна блогерка Олена Міро, виклавши відповідний пост у себе в Instagram.

"Дуже недобре", - написала вона і додала: "Філіп Кіркоров! Ось зараз вам повинно стати соромно! Чому у вас в акаунті Кароліночка - сонечко у два рази ширше, ніж у себе?!", - написала блогерка.

Запис зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів. Деякі користувачі Мережі написали, що фото нібито видалили, проте насправді знімок залишився в каруселі. Так, у Кіркорова знімок розміщений в пості від 23 серпня, а ось у Ані також тільки 31 серпня.

"Вони вже видалили чи що цю фотку у себе? Я зайшов до них в профілі і немає такого😂 😂 😂 😂 😂", " а може це Кіркоров відфотошопив і зробив її ширше😂", "вона красуня, в оригіналі навіть краще🔥", - написали користувачі мережі.

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