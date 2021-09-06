Телеведуча Леся Нікітюк показала повідомлення від Кім Кардашьян

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк іноді жартує над Кім Кардашьян. Так, наприклад, 12 травня красуня опублікувала фотографії, де вип'ятила п'яту точку, показуючи розкішні форми.

"Good morning мої пташки

На ніч намазалася кремом від Кім Кардашьян і подивіться ... !!!! У вас було таке?",- написала Леся під нескромними знімками в купальнику, жартуючи про виросла п'ятій точці.

І ось, Леся Нікітюк показала свій директ. У самому верху було повідомлення від Кім Кардашьян. Американська світська левиця написала українській телеведучій" Amazing " (дивовижна-прим.Ред.) і поставила два рожевих сердечка. Як можна зрозуміти, Кім відповіла на якусь сторі Лесі.

"Це мені Кім написала???",- здивовано написала Нікітюк.

"Люди, мені написала сама Кім. Значить я реально Емейзинг", - додала Леся.

"Джаред???? А ти мені щось будеш писати?",- написала в заключному сторі Нікітюк.

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