Анна Саліванчук, актриса й дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поділилася особистими переживаннями

35-річна зірка серіалу "Одного разу під Полтавою" зізналася, чому не спить ночами і плаче. Про це актриса розповіла у своїх нових "сторіз" в Instagram, які записала в одну з таких безсонних ночей, передає Politeka.net.

На кадрах дівчина постала зі своїм молодшим сином Микитою, якому днями виповнився рік. Нещодавно малюк температурив, і Анна не відходила від нього ні на крок навіть вночі. Тепер же, судячи з усього, хлопчикові хотілося пограти, і він знову не давав своїй мамі спати.

"Доброї ночі, друзі. Без п'яти чотири... я вже годину не сплю. Микита якийсь дуже неспокійний, напевно, знову зуби. "Муркає" кожні десять хвилин, хоче, щоб його обіймали і цілували. Сну немає. Хочеться поридати, пожаліти себе, я так втомилася... Так, я вранці візьму себе в руки, тому що двоє дітей, але зараз у мене немає сил", - поділилася Саліванчук.

Через деякий час вона знову вийшла на зв'язок: "Я ще не сплю, я плачу від втоми. Микита сміється, бо у мами водичка на обличчі. Якщо я завтра скасую тренування, не дивуйтеся, але я буду намагатися бути, просто через дві години ще потрібно нагодувати Гліба (старшого сина Анни, якому шість років, - ред.) і відправити в сад".

Раніше повідомлялося, дружина продюсера " Квартал 95 "розговорилася про проблеми:" припиніть..."

Також, Саліванчук з малюком на руках навчила українців бути щасливими: всього три правила

Politeka розповідала, Саліванчук втиснулася в маленький купальник, показуючи "цінності": "Ах, яка жінка"