Головний суддя шоу "МастерШеф" і відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво попрощався з українцями і покинув країну

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим ресторатором і шеф-кухарем. Він прославився в Україні завдяки своїй роботі в шоу "МастерШеф", де він вже 11 сезонів залишається головним суддею. Ектор активно веде соціальні мережі, де ділиться рецептами і моментами з життя.

На цей раз на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво опублікував кілька відео зі своїм від'їздом. Спочатку шеф-кухар показав, як він збирає валізу.

"Так! Сьогодні з самого ранку у мене літак до Канади. Тому вчора я цілий день провів у зборах", - розповів Ектор.

Після шеф-кухар показав себе вже в аеропорту.

"Я вже в аеропорту. Боже мій, зараз все так довго, все через вакцини, тестів, ковид. Але я вже в аеропорту, і скоро буду в літаку", - повідомив головний суддя"МастерШеф".

Ектор поскаржився на те, що йому довелося встати о 3 годині ночі і він дуже втомився.

Хіменес-Браво попрощався з українцями і сказав, що скоро повернеться.

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