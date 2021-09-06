Популярна українська телеведуча Катя Осадча 19 серпня втретє стала мамою, і зараз її фігура тільки приходить в норму

Зірка у шлюбі з колегою Юрієм Горбуновим народила третього сина, передає Politeka.net. Відомо, що телеведучі вже виховують спільну дитину Івана (2017 р.н), а також зірка - мама Іллі (2002 р. н.) від попереднього шлюбу.

Під час своїх вагітностей Осадча активно продовжувала роботу. І практично відразу після пологів повернулася до неї.

Примітно, що вагітності практично ніяк не відбилися на фігурі зірки. У своєму інтерв'ю viva.ua Катерина розповіла секрет стрункості.

Так, за її словами, вона намагається не набирати багато ваги, щоб швидше прийти у форму.

"У сумі зайвих набраних кілограмів всі три вагітності приблизно однакові. Моя увага до харчування з кожною вагітністю ставала більш ретельною", - поділилася Осадча.

Зірка зізналася, що через щільний графік їй іноді просто не вистачає часу поїсти.

"В середньому за вагітність я набираю приблизно 15-17 кг. Ті рази вони пішли дуже швидко, як буде зараз, не знаю", - поділилася телеведуча.

Зазначимо, Катя Осадча - не тільки журналістка, а й модель.

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