Колишній хлопець співачки Мішель Андраде, яку продюсує Потап, Микита Ломакін показав шанувальникам фото своєї нової дівчини
Як пише Politeka.net, співак Микита Ломакін та Мішель Андраде познайомилися на шоу "Х-Фактор" ще коли були підлітками. Між співаками спалахнули почуття й вони навіть зустрічалися близько 5 років. Однак, Андраде та Ломакін розірвали стосунки.
Зараз колишні закохані перебувають у нових стосунках. На відміну від Мішель, яка ретельно приховує свого обранця, Ломакін часто ділиться світлинами із новою дівчиною у своєму Instagram. Як відомо, кохана Ломакіна – відома танцівниця, яку звуть Світлана. Вона добре відома в шоу-бізнесі, адже танцює на одній сцені із відомими артистами, у тому числі й з Мішель Андраде.
"Для тих, хто не зрозумів, як мені пощастило. Моя @salalyova", - написав Ломакін та опублікував колаж зі світлин коханої.
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