Український співак, детектив на шоу "Маска", Олег Винник, розповів, що для нього головне на зйомках

Артист активно знімається в різних проектах, адже давно завоював величезну популярність в Україні, пише Politeka.net.

Зокрема, зараз співак знімається на шоу "Маска", де намагається вгадати разом з іншими детективами хто той чи інший герой, який виступив перед ними на сцені.

Крім того, співак знімається у фільмах, і часто ділиться інформацією про свої успіхи в Instagram. А в останньому пості артист розповів, що вважає головним на зйомках.

"Головне на зйомках - не забути взяти гарний настрій і посмішку 😁 прекрасного дня вам всім 🌻", - написав Винник, підкріпивши запис фото в сорочці і джинсах.

За півгодини пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Олег Анатолійович у мене мрія з вами сфотографуватися. Сподіваюся у мене вийде. До зустрічі в Чернігові☺❤️", " Дякую за посмішку і поцілунок, 💋 ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️", "нехай посмішка з вашого обличчя ніколи нікуди не тікає☺❤", " Олег Анатолійович ви Найкращий артист в Україні!", "Ой спасибі, Ваше побажання як не можна ДО РЕЧІ.😍 А гарний настрій і посмішка - завжди при нас! 😉 ",- написали шанувальниці Винника, яких називають "вовчицями".

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