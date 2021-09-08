Телезірка Ольга Мартиновська здивувала українців розповіддю про популярну страву

Як повідомляє Politeka.net, відома суддя "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська, яка працює разом з Ектором Хіменесом-Браво, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно красуня разом з донькою вирушила на відпочинок до Греції, звідки вже показала кадри в купальнику.

Також у своїх сторіс Ольга влаштувала опитування - вона показала на фото фрагмент страви і запитала у фоловерів, що це таке. Однак не всі відповіді сподобалися зірці. Справа в тому, що багато хто відповів, що на знімку Жюльєн, а ось Ольга заявила, що такої страви не існує.

"Страви Жюльєн, як би це красиво не звучало, як би вам не подобалися гриби, курка і вершки, запечені разом, не існує. Немає такої страви жульєн, тим більше у французькій кухні. Це вигадка", - розповіла Мартиновська.

Нагадаємо, Суддя "Майстер Шеф" Мартиновська в білій сукні поділилася своїм величезним щастям: "Мої Вітання".

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