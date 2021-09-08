Популярна співачка Аліна Гросу несподівано заговорила про майбутнє весілля

Як передає Politeka.net, Аліна Гросу є відомою українською артисткою. Вона почала свою кар'єру співачки ще у віці 4-ох років, коли на неї звернула увагу її хрещена Ірина Білик. Зараз артистка веде активно сольну кар'єру і ділиться з шанувальниками моментами з життя в соціальних мережах.

Цього разу Аліна Гросу опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, минулого року артистка оголосила про те, що розлучається зі своїм чоловіком Олександром Комковим через півроку після весілля. Співачка запропонувала шанувальникам задати питання, на які вона відповість у себе в сторіз. Користувачі Мережі поцікавилися, коли ж у неї буде весілля.

"Чудове питання, спасибі за нього. У моєї подруги буде 19-го вересня весілля. Якраз я туди піду І буду відзначати. А якщо я зловлю букетик, то буду думати. А до цього не думаю поки що", - відповіла Аліна Гросу.

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