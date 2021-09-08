У мережі з'явилося рідкісне фото відомого шоумена Андрія Данилка ще до того, як він став Сердючкою

Як повідомляє Politeka.net, у мережі спливло несподіване архівне фото Андрія Данилка в юності. Знімок опублікували на одній з фан-сторінок в Instagram, присвячених артисту. Всі знають харизматичну Вєрку Сердючку, яка є яскравим образом, за яким ховається Данилко. Однак, мало хто бачив артиста в молодості без гриму і екстравагантних нарядів.

На фотографії, яку публікували в мережі, Андрія ще зовсім молодого можна побачити під час відпочинку біля моря. Він у плавках трохи зігнувшись сидить на каменях і з сумним обличчям дивиться в об'єктив камери.

У підписі до фото написали:"Скоро відео, час поки є". Користувачі тут же почали коментувати фотографію юного Данилка: "Де мої 16 років?", "Море, чайки!", "Ідеально", "Обожнюю", "Класний", "Такий юний".

Нагадаємо, Повернення Андрія Данилка на ТБ в яскравому амплуа викликало ажіотаж: "Все, тепер можна дивитися".

Як повідомляла Politeka, Новий сезон шоу "Маска", стало відомо, як Данилко заманили в журі: "Коли артисту показали...".

Також Politeka писала, що Мама Вєрки Сердючки без гриму вразила виглядом, показавши фото з чоловіком: "Сильно обожнюю!".