Відомий шеф-кухар і головний суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво потрапив у НП після того, як покинув Україну

Ектор Хіменес-Браво є талановитим шеф-кухарем. Він прославився завдяки своїй роботі в проекті "МастерШеф", де 11 сезонів залишається незмінним суддею. Ектор активно веде соціальні мережі, де ділиться новим контентом. Про це повідомляє Politeka.net.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram ресторатор опублікував нове відео. На кадрах Ектор розповідає, з якою НП йому довелося зіткнутися при тривалому перельоті з України до Канади.

Спочатку шеф-кухар розповів про те, що тепер йому доведеться забути на якийсь час українську та російську мову, і згадати французьку.

Після Ектор скаржиться на те, що він запізнився на літак, і тепер йому доведеться летіти в Канаду на наступний день.

"Я в шоці...Я не вірю...Я запізнився на літак додому. І дивись як у мене багато ось цього паперу. Я сьогодні буду тут і тільки завтра поїду в Монреаль", - повідомив шеф-кухар.

"Я втомився, я не знаю, що робити. Я хочу тільки один дуже смачний віскі-сауер, доїхати в Монреаль, дуже смачну їжу і потім я йду спати", поскаржився Ектор.

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