Відома співачка Злата Огневич зізналася у своїй нічній обжерливості

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич, яка стала героїнею другого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка показала в сторіс свої нічні слабкості - виявилося, що вона любить щільно поїсти.

На кадрах, які Злата показала в мережі, вона сидить в кафешці і з великим задоволення поїдає бутерброд з тюлькою і червоною ікрою на чорному хлібі. За словами артистки, вона дозволяє собі такі слабкості тільки після концертів або виснажливих зйомок.

"Хочу їсти... йду і їм. І плювати, що пізно", "Чорноморська тюлечка. І не кажіть мені, що Солоне на ніч не можна. Можна все!",- підписала сторіс Огневич.

"Завжди після зйомок, після концертів не можу заснути і на мене нападає Нічний жор. Не знаю, що в цим робити. Я просто сьогодні вирішила не боротися, а піти і з'їсти смачну тюлечку з цибулею, ікрою, чорним хлібом... це так смачно", - розповідає Злата у відео.

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