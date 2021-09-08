"Що ж ти так не шкодуєш себе"

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42-річний артист, якому приписували роман з Тіною Кароль, зараз гастролює по країні з концертами. Причому, переважно виступає на приватних вечірках в нічних клубах і на базах відпочинку.

На одній з фан-сторінок Балана в Instagram опублікували свіже відео з його концерту, передає Politeka.net. Дан "порвав" зал старими хітами, які публіка зустріла вереском і танцями. Деякі підписники розкрили в коментарях, де саме виступав Дан. За їхніми словами, артист нібито "відпалив" на базі відпочинку, що належить депутатові Верховної Ради.

"Електрошок. Просто шикарно"; "Дан так тримати👏 👏 👏"; "Що за енергія у нього як блискавка😍розумник"; "Нормальний танцівник. Пісень ніяких толком. Одне смикання"; "та що ж ти так не шкодуєш себе, адже вже не молоденький"; "Вже на базах відпочинку виступає...скоро в підземних переходах співати буде😂"; "Я тепер зрозуміла, де він виступає, на базі відпочинку на Десні, але там невеликий зал і місця небагато і ця база депутата Верховної Ради, прізвище називати не буду", - коментують в Мережі.

На іншій фан-сторінці Балана з'явилося відео з його невеликого концерту в Луцьку, зі схожою програмою.

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