Відома телеведуча Катя Осадча показала кадри з закулісся скандальної зйомки

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою ведучою. Вона в 2017-му році вийшла заміж за телеведучого і актора Юрія Горбунова. Нещодавно Катя Осадча народила малюка. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

На цей раз телеведуча поділилася кадрами з бекстейджа недавньої зйомки в Instagram. Як відомо, зйомку проводила Соня Плакидюк для журналу "Viva". У мережі на Катю Осадчу "накинулися" через фото, де вагітна телеведуча прикрилася лише простирадлом.

Також вона показала ще кілька образів, в яких проводилася зйомка. На телеведучій красувалося довге пишне плаття кольору фуксія.

На зйомці присуствовал чоловік Каті Осадчої Юрій Горбунов, з яким також вона зробила знімок.

Нагадаємо, що нещодавно телеведуча поділилася кадром зі скандальної зйомки, ось що вийшло:

Шанувальники телеведучої залишили їй безліч коментарів під публікацією, де не схвалюють її образ: "Ви дуже красива, але якщо чесно думала, що ви не будете оголяться, як інші. Або за це так багато платять, що не можна встояти", "І до чого це....це особисте, навіщо виставляти на показ))", "Не очікувала від Каті такого відкритого знімка...Дуже шкода..", "Видно у неї мабуть не такий живіт, як у всіх".

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