Співачка Злата Огневич, героїня наступної "Холостячки", вирішила пошукати любов на відомому шоу і прокоментувала своє рішення
Відома артистка стала героїнею шоу, бо в особистому житті у неї давно нічого не складалося, передає Politeka.net.
За словами зірки, чоловіки спочатку миряться з її роботою, але потім їм не подобається, що вона пропадає на зйомках і гастролях.
На проекті Злата хоче знайти любов. У своєму коментарі у передачі "ЖВЛ" Огневич розповіла, що за останні 12 років - цей рік найкращий для неї в розумінні себе як жінки.
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"Нарешті я в процесі вибору свого чоловіка. Я дуже щаслива зараз, правда. Любов мене надихає", - поділилася Злата Огневич.
Зазначимо, Злата Огневич в одному з давніх інтерв'ю розповіла журналістам, що навіть готова до штучного запліднення через невдачі в особистому житті.
Артистка зізналася, що часто починала будувати стосунки з чоловіками, які користувалися її довірливістю. За словами артистки, вона відкривалася коханим, а виявлялося, що вони її сприймали, як чергову дівчину для "колекції".
Злата готова вдатися до ЕКО, якщо не побудує відносини з коханим чоловіком до 40-42 років.
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