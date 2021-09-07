Український співак, суддя шоу "Голос країни", Діма Монатік, поділився зворушливим відео з лікарні
Український співак Дмитро Монатік, який нещодавно отримав звання "Заслуженого артиста України", зворушив шанувальників і колег своїм вчинком. Нещодавно співак відвідав лікарню "Охмадит", де зустрівся з юною прихильницею, яка мріяла про зустріч.
Дівчинка не тільки подолала онкологію, але і дуже намагається йти на поправку, артисту розповіли про владу, спеціально зателефонувавши. Незважаючи на те, що у неї практично пропав зір, вона змогла перемогти важке онкологічне захворювання.
"Сказали, що трансплантація кісткового мозку проходила під мої пісні. Лікар Олександр Володимирович розповів, що у неї є 3 мрії: плюшевий ведмедик, музична колонка, яка світиться і особисте знайомство зі мною. Влада, її сім'я і лікарі - мої герої. Який же потрібно володіти силою, вірою і підтримкою, щоб пройти цей шлях, не зламатися, не здатися і в підсумку, перемогти. Будьте здорові і цінуйте кожну мить, яке нам дарує життя. P. S. Якщо є хоч найменша можливість здійснити чиюсь мрію-зробіть це! 21 год.» - написав співак під зворушливим відео.
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Маша Єфросиніна, Дмитро Каднай, Віталій Козловський, Дзідзьо, Марина Кравець, Слава Дьомін, Ліда Лі, Ольга Цибульська та інші колеги підтримали артиста, в тому числі і фанати:
"Спасибі за серце, яке співає!!👏 ; Неймовірно!🥺 Діма, ніколи не перестану захоплюватися вашою людяністю! Влада-розумничка! Здоров'я найміцнішого їй🙏 🏽♥️; вау! Ще більше поважала цього геніального виконавця!👏 ; 😢до сліз...Мені і раніше говорили що ви Діма дуже хороша людина, і простий))) ми вас любимо, Діма, ли любов!; Здоров'я малятку❤️ ридаю; рідко зустрінеш таких по-справжньому щирих і добрих людей, як Діма👏».
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