Відомий український виконавець та продюсер Потап поділився світлинами із батьками

Як пише Politeka.net, 40-річний чоловік співачки Насті Каменських Олексій Потапенко, який зробив успішну кар’єру під псевдонімом Потап, - доволі медійна особистість. Він багато гастролює із гуртом Mozgi, веде телевізійні шоу, був тренером "Голосу країни". Чоловік із дружиною Каменських активно ведуть соціальні мережі, де діляться подробицями особистого життя. Зауважимо, що Каменських – друга дружина Потапа, до цього він прожив 15 років у шлюбі із Іриною Горовою, яка народила Потапу сина Андрія.

Нещодавно єдиному синові виконавця виповнилося 13 років. Із колишньою дружиною Горовою Потап підтримує дружні стосунки. У своєму Instagram репер показав кадри із святкування Дня народження Андрія.

Зауважимо, що на святкування Потап прийшов разом зі своїми мамою та татом. Як відомо, репер дуже рідко показує батьків. На першій світлині його батько Андрій позував зі своїм внуком, якого, вочевидь, назвали на його честь.

Також репер зробив селфі зі своєю мамою. Зауважимо, що Людмила Потапенко - колишня чемпіонка світу з підводного плавання. У свої 63 жінка дуже молодо виглядає.

"Мама", - ніжно написав Потап.

Його теперішня дружина Настя Каменських пропустила святкування через гастролі, але із сином Потапа Андрієм вона підтримує дружні стосунки.

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Нагадаємо, що Ольгу Сумську, Дімопулос і Потапа потрясла звістка про смерть знаменитого актора: "Прощавай, легенда".

A ще Politeka повідомлялa, що Настя Каменських засвітила інтимний момент з Потапом, розважаються втрьох: "Заздрю".